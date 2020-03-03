Регистрация на ВНО-2020: названы самые активные регионы и популярные предметы

На ВНО в 2020 году активно начали регистрироваться в Полтавской и Харьковской областях, а самыми популярными предметами стали украинский язык и литература и история Украины.

Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. По состоянию на 2 марта на тестирование зарегистрировались 167 522 человека, заказали 554 539 тестирований, пишет Укрінформ.

Так, больше всего регистрируются на ВНО выпускники школ (48,1%), учащиеся учреждений профтехобразования (36,7%) и студенты высших учебных заведений 1-2 уровней аккредитации (42,1%). Напомним, регистрация на ВНО продлится до 24 марта.

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По данным УЦОКО, активней всего регистрируются на ВНО абитуриенты в Полтавской области – 71% от ожидаемого количества, Харьковской – 61,8%, Луганской – 61,9%, Донецкой – 61,8%. Меньше всего зарегистрировались в Хмельницкой (27%) и Житомирской областях (31%).

Традиционно самыми популярными учебными предметами стали украинский язык и литература (164 937 зарегистрированных), история Украины (117 120) и математика (86 101). Меньше всего абитуриенты выбрали физику (13 242) и химию (6 451).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как будет происходить ВНО по математике.

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