Реформирование образования в Украине: названы негативные последствия

Министерство финансов Украины разработало алгоритм действий, направленных на значительную экономию средств в сфере общего среднего образования. В этом возникла необходимость из-за решения Кабинета министров повысить заработную плату учителям.

Соответствующие предложения изложены в письме №07010-04-3/19654 от 31.07.2019 года, пишет Ассоциация городов Украины.

Так, Минфин предлагает повышение зарплаты учителей осуществлять только с одновременным сокращением их численности и разработать планы-графики оптимизации малокомплектных школ в разрезе каждого региона.

Также планируется с 1 января 2020 года прекратить финансирование по образовательной субвенции школ (кроме начальных) с количеством учащихся менее 40 и финансирования образовательного процесса в 10-11-х классах, где меньше 20 учеников.

Учебная нагрузка на учителя должна возрасти с 18 до 20 часов. По информации Профсоюза работников образования и науки Украины, это приведет к сокращению 44 тысяч педагогов.

"Таким образом, озвученное за месяц до начала 2019-2020 учебного года предложение Минфина прямо ведет к закрытию школ, сокращению педагогических работников и срыву образовательного процесса в учебных заведениях", – отмечают в АГУ.

школа Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине состоится ВНО для учителей.

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