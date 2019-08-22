Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Реформирование образования в Украине: названы негативные последствия

1.4т Читать материал на украинском

Министерство финансов Украины разработало алгоритм действий, направленных на значительную экономию средств в сфере общего среднего образования. В этом возникла необходимость из-за решения Кабинета министров повысить заработную плату учителям.

Соответствующие предложения изложены в письме №07010-04-3/19654 от 31.07.2019 года, пишет Ассоциация городов Украины.

Так, Минфин предлагает повышение зарплаты учителей осуществлять только с одновременным сокращением их численности и разработать планы-графики оптимизации малокомплектных школ в разрезе каждого региона.

Новости
Дефицит учителей в Украине: эксперт назвал основную причину

Также планируется с 1 января 2020 года прекратить финансирование по образовательной субвенции школ (кроме начальных) с количеством учащихся менее 40 и финансирования образовательного процесса в 10-11-х классах, где меньше 20 учеников.

Учебная нагрузка на учителя должна возрасти с 18 до 20 часов. По информации Профсоюза работников образования и науки Украины, это приведет к сокращению 44 тысяч педагогов.

"Таким образом, озвученное за месяц до начала 2019-2020 учебного года предложение Минфина прямо ведет к закрытию школ, сокращению педагогических работников и срыву образовательного процесса в учебных заведениях", – отмечают в АГУ.

школа

школа

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине состоится ВНО для учителей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Темы
Школа Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование Министерство финансов Кабинет министров Украины школа зарплата
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
0
Смешно
1
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
В советское время была такая шутка: "Как сделать так, чтобы коровы давали больше молока и при этом меньше ели? Чаще доить и реже кормить!" :) Судя по тому, что я сейчас прочитал, Министерство образования Украины решило пойти именно таким путём. Что ж, кто я такой, чтобы его критиковать? Напомню лишь, что все предыдущие попытки реализации подобных схем во всём мире заканчивались неудачно. "Оптимизация", если что, это немного другая вещь - оптимизируя, избавляются от лишнего и повышают эффективность труда. А в данном конкретном случае украинские школьники получат меньше персонального внимания со стороны учителей, а учителя - лишние нагрузки, которые, возможно, окажутся выше их "предела прочности". В результате снизятся и количество, и качество образования.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0