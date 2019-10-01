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Реформа старшей школы: Кабмин планирует ускорить образовательные изменения

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Кабинет министров Украины рассматривает возможность ускорить запуск образовательной реформы на уровне старшей школы.

Как сказала министр образования Анна Новосад в эфире ток-шоу "Свобода слова", МОН будет продолжать внедрять реформу, начатую прошлой командой, и будет учитывать опыт скандинавских стран, пишет УНН.

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"Старшая школа стартует с 2027 года, я не знаю, какое это будет правительство и будет ли еще Новая украинская школа. То, что было заложено 2 года назад, начата НУШ является большой ценностью для нас. Задача нашего правительства даже сложнее. Потому что нам надо продолжить ее на двух следующих звеньях школы", – рассказала Новосад.

Министр подчеркнула, что на следующих этапах будет привлекаться большее количество учителей, предметов и расходы на реформу будут увеличиваться.

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школьники

112 Украина

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Темы
Школа Реформа образования
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
образование Министерство образования Украины Кабинет министров Украины
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