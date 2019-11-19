Реформа образования: Новосад рассказала, что будет с сельскими школами

Министр образования Анна Новосад сообщила, что в Украине будут созданы опорные школы, а сельские с малым количеством учеников будут закрывать из-за низкого качества образования.

Как рассказала руководительница МОН в эфире "1+1", на опорные и большие школы в сельской местности направят 3,5 миллиарда гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы закладываем первую новую субвенцию на 2020 год, которая называется "Способная школа для лучших результатов". В Украине очень много маленьких школ, особенно в сельской местности, которые, как правило, предоставляют невысокое качество образования, и если мы будем сохранять такую ситуацию, то мы и дальше будем ограничивать наших детей в их праве на качественное образование", – рассказала Новосад.

Средства пойдут на обустройство опорных школ, иногда это будет строительство или с нуля, или завершения тех объектов, которые уже на стадии строительства.

Реформа образования: стало известно, что будет с сельскими школами vlasno.info

Она добавила, что таким образом министерство хочет помочь регионам через инструмент создания опорных школ – это учебные заведения, которые являются качественными, к которым обязательно есть подвоз, – дать возможность повысить качество образования в сельской местности.

"Параллельно будем поддерживать не только опорные, а также большие школы. Например, под Киевом есть очень много городов, которые перенаселены, в которых много детей школьного возраста и не хватает мест в школах. Поэтому за следующий месяц-два мы должны совместно с регионами определить те школы, которые требуют поддержки", – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад забила тревогу из-за реформы старшей школы.

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