Ребенок стал жертвой буллинга: что делать родителям

Жертвой буллинга может стать любой ребенок, поэтому родители должны быть к этому готовы.

Мама Марина Солотова прошла через этот опыт, ее ребенка травили в школе. Как следствие, женщина выработала алгоритм действий для родителей в случае, если их дети станут жертвами буллинга, пишет mama.ru.

"Искренне советую проговорить возможность таких ситуаций с детьми. Объяснить опасность. Внушить, что первое их действие в случае угроз – сообщить об этом родителям. Это самое важное! Объясните детям, что болезни и неприятности родителей – не повод для того, чтобы не делиться своими неприятностями! Что в ситуации опасности только взрослый может принять правильное, взвешенное решение", – отметила Солотова.

Также следует очертить круг людей, к которым можно обратиться за помощью, если по каким-то причинам не получается это сделать с родителями. Это могут быть старшие братья и сестры, старшие дети подруг, которых ваши дети знают с детства.

Стоит убедить ребенка в том, что в любом случае действовать надо по закону, а не по понятиям. Тот, кто действует по закону, всегда в выигрыше. Нежелательно разговаривать с законными представителями без свидетелей.

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"Если возникает ситуация угрозы, нужно немедленно принимать меры по ее устранению! В ту же минуту! Нельзя ожидать, что само рассосется. Нельзя разговаривать с другими детьми во время отсутствия законных представителей. У вас нет задачи воспитать чужого ребенка, у вас есть задача защитить своего", – подчеркнула Солотова.

Важно объяснить детям, что ответственность за подобные поступки неизбежно наступит. Если нет 14, ее будут нести родители.

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