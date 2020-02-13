Ребенок ничего не понимал: тренер-извращенец месяцами приставал к первоклассницы

В Уфе (Россия) задержали тренера секции по восточным единоборствам, который четыре месяца приставал к своей подопечной-первоклассницы.

Как сообщило издание "КП-Уфа", извращенец работал тренером в одном из детских центров города. Мужчина совершал над девочкой насильственные действия сексуального характера четыре месяца, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Родители не подозревали, когда отдали свою дочь в кружок. Скорее всего пострадала девочка даже не понимала, что на самом деле с ней делает извращенец. Узнав о случившемся, мама школьницы немедленно обратилась в полицию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тренера задержали. В разговоре с правоохранителями мужчина во всем признался.

Тренер-извращенец месяцами приставал к первоклассницы Цензор.НЕТ

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