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Ребенок ничего не понимал: тренер-извращенец месяцами приставал к первоклассницы

1.9т
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В Уфе (Россия) задержали тренера секции по восточным единоборствам, который четыре месяца приставал к своей подопечной-первоклассницы.

Как сообщило издание "КП-Уфа", извращенец работал тренером в одном из детских центров города. Мужчина совершал над девочкой насильственные действия сексуального характера четыре месяца, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Родители не подозревали, когда отдали свою дочь в кружок. Скорее всего пострадала девочка даже не понимала, что на самом деле с ней делает извращенец. Узнав о случившемся, мама школьницы немедленно обратилась в полицию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тренера задержали. В разговоре с правоохранителями мужчина во всем признался.

Тренер-извращенец месяцами приставал к первоклассницы

Тренер-извращенец месяцами приставал к первоклассницы

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уборщица занялась сексом с двумя воспитанниками интерната.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Уфа
Теги
Новости России ребенок сексуальное насилие скандал в школе
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Really? А ка-ца-пы всю неделю изощрялись по поводу украинских педофилов. Оказывается и у них такая проблема присутствуют. Потом почитал ка-ца-пе-йс-кие источники - точно присутствует. "2,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ В ГОД ПОГИБАЮТ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИИ. ОКОЛО 2 МИЛЛИОНОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ РЕГУЛЯРНО ИЗБИВАЮТ РОДИТЕЛИ (https://mosaica.ru/news/2016/07/21/nasilie-nad-detmi-v-rossii-kto-vinovat-i-gde-iskat-zashchitu#hcq=2zzKnQr). В 2016 году в России зарегистрировано 3261 случай сексуального насилия над ребёнком. Ка-ца-пы, вытаскивайте бревна из своих бенек и парьтесь о чужих соринках.
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