Ребенок не хочет есть в детском саду: родителям рассказали, как решить проблему

Причиной отказа малыша от пищи может стать болезнь, отсутствие аппетита или сезонные закономерности. Поэтому родителям следует не жаловаться, а начать изучать проблему.

Бывает, что малыш всем своим поведением демонстрирует готовность поесть: охотно усаживается за стол, но непосредственно после начала процесса поглощения пищи начинает капризничать и отказываться от еды. Или ребенок хочет, но не может есть. Причиной тому может быть какая-то болезнь – в этом случае надо обратиться за медицинской помощью, пишет Наша мама.

Другой проблемой может быть отсутствие аппетита. Это не связано с болезнью. Ребенок просто не хочет есть или очень мало ест.

Нужно помнить, что потребность в пище у каждого ребенка индивидуальная. Другой фактор, влияющий на аппетит, – интенсивность роста, который зависит от генетических особенностей человека.

"Существуют и сезонные закономерности. Зимой, как правило, дети растут медленнее, чем летом. Поэтому хотят есть не так много. Ну и стоит учитывать уровень энергозатрат малыша. Чем больше ребенок тратит энергии, тем лучше ест", – говорится в сообщении.

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