Ребенок ленится учиться: назван мультфильм, который все ему объяснит

Часто дети думают, что карантин – это каникулы и возможность отдохнуть от учебы. Но они ошибаются. Ведь иногда дистанционное обучение дает гораздо больше результатов, если приложить усилия.

Дети даже не могут задуматься, что может произойти, если постоянно избегать домашних заданий, лениться и возложить ответственность на плечи другого. Когда родители, учителя, не могут достучаться до школьников, тогда в случае может стать короткометражный мультфильм "Легкая жизнь" (The Easy Life), (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ребенок ленится учиться: назван мультфильм, который все ей объяснит Nochdobra.com

В нем рассказывается, как одной маленькой девочке повезло, что все домашние задания за нее выполняет маленькая деревянная куколка. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Девочку постигла сложная жизненная ситуация.

Видеоролик можно демонстрировать как во время семейного просмотра дома, так и на воспитательных часах в школе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в мультфильме Pixar "Вперед" появился первый ЛГБТ-персонаж.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram