"Ребенка обуваю на улице!" В Одессе школа запретила вход родителям

В школе №81 города Одессы родителям запретили заходить в учебное заведение, потому что недавно кто-то из взрослых обокрал учительницу начальных классов.

Об инциденте сообщила мать первоклассницы Екатерина Филатова в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, охранник закрывает школу на ключ по распоряжению администрации учебного заведения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Я не могу зайти даже в фойе пять минут побыть в тепле. Детей выводят на улицу, мне дочь приходится переобувать на улице. Всех родителей это устраивает, а я этого не понимаю", – поделилась Филатова.

В комментариях под сообщением Елена Буйневич, директор департамента образования и науки Одесского городского совета, сообщила, что на самом деле в школе запретили проводить и переобувать ребенка около класса.

Школа 81 города Одессы Думская

"Сегодня, по словам директора, в фойе школы была масса родителей. Я была в школе несколько дней назад и как раз застала шум в фойе. Решила, что это свежее решение и уточнила. Извините, но если все родители будут вести ребенка в класс в школе , где более 1 000 учеников, вы создадите дискомфорт для других", – добавила Буйневич.

Комментарий директора департамента образования и науки Одесского городского совета Скриншот

Комментарий директора департамента образования и науки Одесского городского совета Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах на Киевщине в туалетах запретили бумагу.

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