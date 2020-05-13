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Растворы и их свойства

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Раствор – это специфический тип однородной смеси, где одно вещество растворяется в другом. Он может быть твердым, жидким или газообразным. Примером твердого раствора является сталь. Раствор устойчивый, не меняется со временем и не оседает.

Один из компонентов раствора называют растворителем, другие – растворенными веществами. Растворителем является компонент, которого больше всего содержится в избытке. Частицы растворенных веществ настолько малы, что их невозможно разделить фильтрованием. Молекулы растворителя и растворенных веществ нельзя различить невооруженным глазом.

Одним из примеров раствора является соленая вода, которая является смесью воды и соли. И соль, и вода останутся растворителем, если их оставить в спокойном состоянии. В приведенном примере соль является растворенным веществом, а вода – растворителем. Чтобы больше узнать о примерах растворов, читайте учебник по химии за 9 класс А.М. Бутенко.

Растворение

Растворение – это сложный физико-химический процесс, при котором происходит взаимодействие растворителя и растворенного вещества.

Что касается соленой воды, то молекулы воды отщепляют молекулы соли от большей кристаллической решетки. Они делают это, извлекая ионы, а затем окружая молекулы соли. Каждая молекула соли все еще существует. Они просто окружены молекулами воды.

Есть еще понятие растворимости – это мера количества растворенного вещества в литре растворителя. Возьмем к примеру воду и соль. Если вы продолжаете насыпать соль в воду, в какой-то момент жидкость не сможет растворить соль.

Соль и вода

Соль и вода

clinicapacifico.cl

Раствор, в котором данное вещество больше не может растворяться, считается насыщенным. Если насыщенный раствор потеряет некий растворитель, то начнут образовываться твердые кристаллы растворенного вещества. Это происходит, когда испаряется вода и начинают образовываться кристаллы соли.

Раствор, в котором вещество еще может растворяться, называется ненасыщенным. Ненасыщенные растворы разделяют на концентрированные – с высоким содержанием растворенного вещества, и разведенные – с низким содержанием.

Когда две жидкости можно смешать, они смешиваемые. Если две жидкости невозможно смешать – они несмешиваемые. Примером смешиваемых жидкостей является спирт и вода, несмешиваемых – нефть и вода.

Интересные факты:

  • Существует растворитель под названием царская водка (aqua regia), который может растворять благородные металлы, включая золото и платину.

  • Вы не можете увидеть луч света через настоящий раствор. Это означает, что туман не является растворителем. Это коллоид.

  • Твердые вещества, как правило, более растворимые при более высоких температурах.

  • Газированные напитки изготавливают путем растворения углекислого газа в жидкости при высоком давлении.

На домашнее задали ответить на вопрос из учебника? Вы сможете быстро выполнить задание благодаря разделу ГДЗ и решебники по химии за 9 класс. Также для детального изучения материала посмотрите онлайн-урок 7 класс по химии о растворе и его компонентах.

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Автор
Оксана Воля
Тег
химия
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