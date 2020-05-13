Растворы и их свойства

Раствор – это специфический тип однородной смеси, где одно вещество растворяется в другом. Он может быть твердым, жидким или газообразным. Примером твердого раствора является сталь. Раствор устойчивый, не меняется со временем и не оседает.

Один из компонентов раствора называют растворителем, другие – растворенными веществами. Растворителем является компонент, которого больше всего содержится в избытке. Частицы растворенных веществ настолько малы, что их невозможно разделить фильтрованием. Молекулы растворителя и растворенных веществ нельзя различить невооруженным глазом.

Одним из примеров раствора является соленая вода, которая является смесью воды и соли. И соль, и вода останутся растворителем, если их оставить в спокойном состоянии. В приведенном примере соль является растворенным веществом, а вода – растворителем. Чтобы больше узнать о примерах растворов, читайте учебник по химии за 9 класс А.М. Бутенко.

Растворение

Растворение – это сложный физико-химический процесс, при котором происходит взаимодействие растворителя и растворенного вещества.

Что касается соленой воды, то молекулы воды отщепляют молекулы соли от большей кристаллической решетки. Они делают это, извлекая ионы, а затем окружая молекулы соли. Каждая молекула соли все еще существует. Они просто окружены молекулами воды.

Есть еще понятие растворимости – это мера количества растворенного вещества в литре растворителя. Возьмем к примеру воду и соль. Если вы продолжаете насыпать соль в воду, в какой-то момент жидкость не сможет растворить соль.

Соль и вода clinicapacifico.cl

Раствор, в котором данное вещество больше не может растворяться, считается насыщенным. Если насыщенный раствор потеряет некий растворитель, то начнут образовываться твердые кристаллы растворенного вещества. Это происходит, когда испаряется вода и начинают образовываться кристаллы соли.

Раствор, в котором вещество еще может растворяться, называется ненасыщенным. Ненасыщенные растворы разделяют на концентрированные – с высоким содержанием растворенного вещества, и разведенные – с низким содержанием.

Когда две жидкости можно смешать, они смешиваемые. Если две жидкости невозможно смешать – они несмешиваемые. Примером смешиваемых жидкостей является спирт и вода, несмешиваемых – нефть и вода.

Интересные факты:

Существует растворитель под названием царская водка (aqua regia), который может растворять благородные металлы, включая золото и платину.

Вы не можете увидеть луч света через настоящий раствор. Это означает, что туман не является растворителем. Это коллоид.

Твердые вещества, как правило, более растворимые при более высоких температурах.

Газированные напитки изготавливают путем растворения углекислого газа в жидкости при высоком давлении.

На домашнее задали ответить на вопрос из учебника? Вы сможете быстро выполнить задание благодаря разделу ГДЗ и решебники по химии за 9 класс. Также для детального изучения материала посмотрите онлайн-урок 7 класс по химии о растворе и его компонентах.

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