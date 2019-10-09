Рабы ВНО. Кто и как должен готовить школьников к экзаменам?

Что может, а что должен учитель? Нас в Pro. Школу часто спрашивают: а кто должен готовить детей к ВНО? "Учитель обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта" – это типичная цитата из должностной инструкции украинского учителя-предметника. Ни отдельного пункта о ГНА или ВНО в документе не найти. Именно поэтому часто возникают споры: а должен учитель готовить детей к экзаменам и если да – как?

Готовить к жизни, а не к экзаменам

Реформа Новой украинской школы отмечает, что первоочередная задача учителя – дать детям знания, которые будут полезны в реальной жизни. И это не очень вяжется с тестами и баллами, рейтингами и погоней за максимальными оценками. Если современное образование больше акцентирует внимание на развитии критического мышления, умении анализировать, делать выводы, то что делать с ЕГЭ, которое никто не отменял?

Казалось бы, простой вопрос: должен ли учитель готовить детей к ВНО? Оценка – важная составляющая системы образования и логично, что школа должна дать все необходимые знания и инструменты ученикам, чтобы они могли сдать ВНО. Но учебная программа до сих пор не переформатирован, а количество рабочих часов учителей не позволяет добавить еще факультативные занятия, заточенные специально для тестирования и подготовку к оценке.

Современный учитель должен сочетать две функции – быть репетитором и тренером в подготовке к ЕГЭ и будить в детях аппетит к знаниям во время уроков. Ведь спартанское прохождения тестов не отменяет того, что у учащихся должно сформироваться определенное представление о предмете, остаться в голове информация и факты, а не только зародиться инстинкт быстрых ответов на тесты. Механическое запоминание против аналитического мышления и интересного обучения – или это противостояние, или одно не исключает другое?

"Мы в ответе за успехи наших учеников, наша задача – дать им веру в свои силы, заинтересовать предметом и превратить тест на интересный квест".

Если спросить учителей, должны ли они готовить учеников к ЕГЭ, практически 87% уверенно скажут "да". Ведь почти все они жалуются на нехватку времени и перегрузки. Ведь подготовить учащихся к ЕГЭ, значит:

сформировать интересные тесты с ответами различной сложности.

Выбрать и включить в тестов все типичные ошибки, каверзные вопросы и сложные случаи.

Подготовить основательную работу над ошибками и объяснить их детям.

Натренировать скорость учеников – чтобы они могли тратить минимальное количество времени на каждый вопрос.

Научить детей правильно читать и понимать задачи, обращать внимание на вопросы.

Формулировать свои мысли логично и структурировано – чтобы ученики могли отвечать на вопросы, которые требуют развернутых суждений.

Ориентироваться в иллюстрациях, схемах, таблицах, формулах – ведь в ВНО многие задачи касаются иллюстраций, портретов, архитектуры и тому подобное.

Сформировать целостное впечатление о предмете, чтобы дети могли привлекать интуицию, логику и искать подсказки в вопросах.

И все это – кроме регулярных уроков, контрольных работ, домашних заданий и другой классной работы. Конечно, учителя пытаются интегрировать тесты прошлогодних ВНО к своим методик и уроков. Но здесь не помешала бы помощь администрации школ и государства. Хотя бы в том, чтобы купить дополнительные учебные материалы.

"Я даже не ставлю себе таких вопросов, это бессмысленно – наш обязанность учить детей, ВНО – показатель их успешности, где еще, как не в школе, они получат все эти знания?" – Ирина, учительница географии.

Юлия Пилипко - ВНО "Главком"

"Зачем тогда ходить в школу, если потом эти знания тебе не понадобятся на экзаменах? Учитель полностью отвечает за успех ученика. Конечно, если тот хочет и готов учиться и проявляет интерес и инициативу", – Наталья, учительница математики.

"Иначе и быть не может. Мы отвечаем за успехи наших учеников, наша задача – дать им веру в свои силы, заинтересовать предметом и превратить тест на интересный квест. Конечно, у нас нет времени на полноценную подготовку к ВНО, ведь придется превратить уроки на чисто автоматические прохождения тестов. Но всегда есть фантазия, к каждому уроку можно добавить свою изюминку и закалить навыки детей ", – Владимир, учитель физики.

Репетитор или учитель?

Почему же тогда родители предпочитают репетиторам, а выпускники тратят часы на дополнительные занятия, курсы и материалы? Или школа не способна полностью закрыть вопрос подготовки к ВНО? Или оценки требует дополнительных навыков и знаний? Как и в большинстве случаев, все зависит от учителя лично. И от политики конкретной школы и администрации. Можно ли подготовиться к ВНО исключительно в школе без привлечения репетиторов? Вероятно, что да. Но для этого учитель должен иметь личную мотивацию и условия.

В чем преимущество репетитора?

Индивидуальная работа с учеником и его запросами.

Выпускник может заниматься в своем темпе и ритме.

Можно регулировать нагрузку и учить дополнительные материалы.

Но учитель здесь мало проигрывает, ведь если заниматься в школе, есть свои плюсы:

работа в группе не позволяет расслабиться – на тестах ВНО никто никого не будет ждать и подстраиваться под конкретные запросы.

Дополнительная конкуренция часто стимулирует учиться с жаром и быстрее проходить темы.

Вместе проще запоминать новую информацию и эмоционально ее переживать.

Конечно, если есть средства, время и особые запросы – индивидуальные занятия дадут лучший результат для тех учеников, которым легче концентрироваться наедине. Зато, если учитель грамотно спланирует учебную программу в старших классах и устроит дополнительные групповые занятия, это может легко компенсировать любые уроки с репетитором. Ведь на ВНО нет вопросов, которые бы не касались школьной программы. Именно поэтому МОН Украины в очередной раз говорит о необходимости участия самих учителей в ВНО – и государство серьезно рассматривает этот вопрос. Ведь если ты прошел сам тесты, можешь научить других их преодолеть.

"Это же понятно: только испытав это на себе, мы можем стать идеальными наставниками и коучами, разработать эффективные методики и максимально подготовить детей к этому", – Олег, учитель математики.

Но пока эта программа существует только в теории и воображении, учителя должны самостоятельно решать задачи подготовки своих учеников к ЕГЭ.

Как учитель может улучшить результаты детей на ВНО

Чтобы максимально интегрировать подготовку к ВНО в свой учебный план, учителю достаточно соблюдать простой схемы:

1. Начать подготовку еще с 10-х классов. Чем раньше дети привыкнут к тестам, развернутых задач, тем быстрее и проще они будут решать любые задачи ВНО.

2. Пользоваться схемами и таблицами на уроках. Привлекать иллюстрированные материалы крайне необходимо для развития зрительной памяти и логического мышления. И конечно – стоит знакомить детей с портретами деятелей.

3. Устраивать раз в месяц факультативные занятия по проверке знаний. Это могут быть тематические уроки – о периодах Киевской Руси, о логарифмические уравнения или экономику Украины.

4. Привлекать вспомогательные ресурсы по подготовке к ВНО – например онлайнкурсы и видеоуроки. Кроме того, такими сервисами могут пользоваться учителя самостоятельно и брать оттуда задача для уроков.

5. Систематически повторять с детьми пройденный материал – хоть в форматах тестов, хоть в виде викторины или игр типа "Что? Где? Когда?".

Поэтому, если искать ответ на вопрос, должен учитель готовить детей к ВНО и ГИА, стоит подумать – а чем вообще должен заниматься школа? Ведь в основные обязанности педагогов входит дать детям тот уровень знаний, который требует государство. А она требует от выпускников сдать ВНО. И если учитель готов и имеет силы дать своим ученикам немного больше, чем прописано в программе, – он действительно понял суть и задачи образовательной реформы. Ведь тесты тестами, но полезные знания важнее любые оценки.

В прошлый раз мы говорили о подарки для учителя и чем это может обернуться. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите нам на Pro. Школу.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!