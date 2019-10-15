"Золотые" унитазы: на Закарпатье потратили 100 тысяч долларов на школьный туалет-долгострой

В селе Яблоновка Закарпатской области построили школьный туалет за 100 тысяч долларов. Туалет в помещении школы местные власти пытаются сделать уже на протяжении восьми лет, однако этих денег не хватило.

Дети ходят в старый туалет на улице, а чиновники пытаются найти несколько десятков тысяч долларов для завершения ремонтных работ, говорится в сюжете НТН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В 2013 году утвердили смету на почти миллион гривен, а в конце 2014 года построили стены и восемь кабинок. Но потом работы прекратили. Из государственного бюджета селу выделяли деньги на продолжение ремонта, однако местные власти направляли их на ФАП и детский сад. Правда, ничего из этого до сих пор не работает.

"Мы нашли софинансирование. Планируем до конца 2019 года открыть и дать возможность ученикам посещать новую уборную", – сообщил руководитель отдела образования Хустской райгосадминистрации Михаил Калинич.

Отмечается, если и на этот раз местные власти отложат достройку, то уборная развалится от старости.

Самый дорогой школьный туалет построили на Закарпатье Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета.

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