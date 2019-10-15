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"Золотые" унитазы: на Закарпатье потратили 100 тысяч долларов на школьный туалет-долгострой

1.1т Читать материал на украинском

В селе Яблоновка Закарпатской области построили школьный туалет за 100 тысяч долларов. Туалет в помещении школы местные власти пытаются сделать уже на протяжении восьми лет, однако этих денег не хватило.

Дети ходят в старый туалет на улице, а чиновники пытаются найти несколько десятков тысяч долларов для завершения ремонтных работ, говорится в сюжете НТН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В 2013 году утвердили смету на почти миллион гривен, а в конце 2014 года построили стены и восемь кабинок. Но потом работы прекратили. Из государственного бюджета селу выделяли деньги на продолжение ремонта, однако местные власти направляли их на ФАП и детский сад. Правда, ничего из этого до сих пор не работает.

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"Мы нашли софинансирование. Планируем до конца 2019 года открыть и дать возможность ученикам посещать новую уборную", – сообщил руководитель отдела образования Хустской райгосадминистрации Михаил Калинич.

Отмечается, если и на этот раз местные власти отложат достройку, то уборная развалится от старости.

Самый дорогой школьный туалет построили на Закарпатье

Самый дорогой школьный туалет построили на Закарпатье

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Ужгород
Тег
скандал в школе
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70rus xxx
70rus xxx
Да не волнуйтесь так.Крымский мост тоже еще не построили,сообщил товарищ Медовар.
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