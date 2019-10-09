Обучение под угрозой: в Тернополе врачи взбунтовались против студентов

В Тернополе врачи заявили студентам-медикам, что не хотят учить их и передавать свои знания, поскольку, по их словам, молодежь "отнимет у них хлеб".

Об инциденте рассказала мама студентки 6-го курса Тернопольского национального медицинского университета им. И.Я. Горбачевского. В следующем году девушка заканчивает университет и поступает в интернатуру, пишет местное издание "Часопис".

"Однажды в отделе отоларингологии (ухо, горло, нос) Тернопольской университетской больницы профессор заявил студентам, что он их учить не собирается, потому что они в будущем станут его конкурентами и будут "забирать его хлеб". Очевидно, что врач под "хлебом" имел в виду "благодарности" от пациентов", – говорится в сообщении.

В результате профессор так и не научил студентов, и они без пользы провели несколько дней в отделении больницы. Такие случаи происходили практически во всех больницах Тернополя.

Также отмечается, что были моменты, когда студент или его родители "нанимали" за деньги опытного врача, чтобы он научил молодого, как "правильно скальпель держать".

Студенты-медики Газета "День"

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