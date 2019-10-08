"Выходной из-за депрессии": американка добилась справедливости для школьников США

В штате Орегон (США) 18-летняя ученица старшей школы Хейли Хардкасл помогла разработать законопроект о днях ментального здоровья для учащихся.

Теперь школьники штата могут взять дополнительный выходной из-за депрессии или паники, пишет Мел.

Однажды в Хейли во время урока произошла паническая атака и она знала, что ей необходимо вернуться домой и отстраниться от ситуации в школе, которая спровоцировала панику.

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Хейли позвонила маме, чтобы та забрала ее из школы из-за "простуды или что-то в этом роде". Это позволило девушке посвятить время себе, поспать и вернуться в школу на следующий день обновленной и готовой к обучению.

"Я чувствовала себя лучше и, главное, гораздо продуктивнее", – рассказала Хейли.

После этой ситуации прошел год. И благодаря усилиям Хейли ученикам штата Орегон больше не нужно врать, чтобы отпроситься. Паническая атака стала важной причиной. До принятия законопроекта орегонским школьникам было разрешено пропустить занятия пять раз в течение трех месяцев. Но только из-за болезни, собственной или близких, приема у врача или чрезвычайной ситуации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, учитель из США во время классного похода нес на себе школьницу с инвалидностью.

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