"Там пытают детей!!!" Елену Зеленскую засыпали школьными жалобами

Первая леди Украины Елена Зеленская занялась вопросом школьного питания, призвав украинцев написать ей, что бы они хотели изменить в этой ситуации.

Соответствующий пост Зеленская сделала в Instagram, передает Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сейчас почти половине учеников в школах не нравится еда в столовых - они жалуются на качество продуктов, недостаток овощей и фруктов и тому подобное. Я уверена, что вместе с большой командой единомышленников мы можем изменить эту ситуацию к лучшему", - написала супруга президента Украины.

В комментариях к ее посту собралось уже более 900 комментариев.

Родители активно высказывают свои жалобы по поводу школьных буфетов и вредных продуктов, которые там продают.

"В буфетах продают вредные продукты: конфеты всех цветов радуги, дешевые йогурты, которых в магазинах и не видела. Руководству школы нет никакого дела до этого дела, несмотря на многочисленные жалобы родителей", - говорится в одном из комментариев.

"Во многих школьных буфетах продают чипсы, сухарики, чупа-чупсы. Как по мне, это недопустимо. Хотелось бы, чтобы это было запрещено", - говорится в другом комментарии, который набрал более трехсот лайков.

Также родителей не устраивают некачественные и невкусные блюда, которые готовят для детей на обед.

"Я уже 1,5 года борюсь с невкусным и некачественным питанием в Крыжопольской СОШ №1. Уже и писали коллективные обращения, и на различные собрания ходили и все напрасно. Директор просто не слышит. Я борюсь за то, чтобы в меню питания были те блюда, которые дети любят. Чтобы как можно меньше было жареных отбивных и котлет", - говорится в еще одном комментарии.

Кроме этого, люди жалуются на различные находки в хлебобулочных изделиях, которые продаются в школьных столовых.

"Я закончила школу в 2010 году. И все 11 лет мне казалось, что в тюрьме кормят лучше. Несколько раз были отравления от этой "пищи". В чае две чаинки. Булочки со всяким мусором (муравьи, мухи, села, пищевая пленка, волосы и даже гайки), слипшееся макароны, не понятно с чем... это было ужасно. Несмотря на то, что школа городская", - сообщается в еще одном комментарии.

Кроме того, встречаются очень эмоциональные жалобы на конкретные учреждения. Например, по поводу Одесского центра социально-психологической реабилитации детей.

"Было бы замечательно, если бы Вы заинтересовались делами в Одесском ЦСПРд. Там пытают детей!!!" - говорится в комментарии Лали Апакидзе. Он набрал 18 лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года было показано меню нового школьного питания.

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