"Советчина!" Экс-глава УЦОКО раскритиковал нововведение Минобразования

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заявил, что сертификация учителей не приносит никакой пользы.

Об этом рассказал педагог на Facebook-странице. По его словам, единственный плюс в сертификации – установления надбавки к зарплате. Однако в других странах мира, где такая оценка учителей введена, она является прежде всего допуском к профессии, а не денежным вознаграждением.

"Знаю, какиее немалые средства потратит УЦОКО на организацию и проведение этой оценки-угадайки. Догадываюсь, какие средства будут выплачены так называемым "экспертам" (между прочим – средства за счет образовательной субвенции), которые приедут оценивать учителей. Можно только представить сколько стоили разные семинары, совещания, обучения по вопросам сертификации", – подчеркнул Ликарчук.

По мнению экс-главы УЦОКО, если учителя не сертифицируют по каким-то признакам, то мнение о нем в педагогическом коллективе и родительской среде будет не лучшим. Хотя фактически сертифицированный педагог ничем не отличается от того, которого не оценивали.

"Между прочим, во времена СССР в учительских коллективах определяли так называемых "передовиков социалистического соревнования". Не хочу проводить никаких параллелей. Но они как-то сами лезут в голову", – добавил Ликарчук.

сертификация учителей

Как сообщал OBOZREVATEL, Ликарчук выступил против директоров на уроках.

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