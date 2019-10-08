Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Советчина!" Экс-глава УЦОКО раскритиковал нововведение Минобразования

1.3т Читать материал на украинском

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заявил, что сертификация учителей не приносит никакой пользы.

Об этом рассказал педагог на Facebook-странице. По его словам, единственный плюс в сертификации – установления надбавки к зарплате. Однако в других странах мира, где такая оценка учителей введена, она является прежде всего допуском к профессии, а не денежным вознаграждением.

"Знаю, какиее немалые средства потратит УЦОКО на организацию и проведение этой оценки-угадайки. Догадываюсь, какие средства будут выплачены так называемым "экспертам" (между прочим – средства за счет образовательной субвенции), которые приедут оценивать учителей. Можно только представить сколько стоили разные семинары, совещания, обучения по вопросам сертификации", – подчеркнул Ликарчук.

Новости
Сертификация учителей: стартовал очередной этап оценки педагогов

По мнению экс-главы УЦОКО, если учителя не сертифицируют по каким-то признакам, то мнение о нем в педагогическом коллективе и родительской среде будет не лучшим. Хотя фактически сертифицированный педагог ничем не отличается от того, которого не оценивали.

"Между прочим, во времена СССР в учительских коллективах определяли так называемых "передовиков социалистического соревнования". Не хочу проводить никаких параллелей. Но они как-то сами лезут в голову", – добавил Ликарчук.

сертификация учителей

сертификация учителей

Как сообщал OBOZREVATEL, Ликарчук выступил против директоров на уроках.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Персона
Игорь Ликарчук
Место
Украина
Тег
школа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы