"Ситуация очень критическая": в "Слуге народа" признались насчет зарплат учителей

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина признала, что зарплаты работников образования в Украине остаются очень низкими.

Об этом Гришина сообщила в эфире UA: Украинский радио, передает Моя Школа OBOZREVATEL.

"Заработные платы работников сферы образования действительно низкие. Но, кстати, если сравнивать все уровни образования, то учителя, на сегодняшний день, в несколько лучшем положении. Потому что в результате последних реформ в школах подняли заработную плату. Но они все равно очень низкие", - заявила Гришина.

При этом, по ее словам, у преподавателей вузов порой зарплаты даже меньше, чем у учителей в школах.

"У работников вузов заработные платы иногда меньше, чем учителей. В детских садах ситуация очень критическая. Потому что заработная плата действительно на уровне минимальной платы. Поэтому учителя по сравнению с другими педагогами находятся в лучшем положении", - добавляет Гришина.

Стоит отметить, что Юлия Гришина, кроме того, что нардеп, работает также преподавателем – в КНУ имени Шевченко.

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