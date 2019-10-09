"Самая скандальная": школа Зеленского вызвала волну гнева в отзывах

Криворожская гимназия №95, в которой учился нынешний президент Украины Владимир Зеленский, получила много неодобрительных отзывов.

С этими отзывами можно ознакомиться на сайте 1kr.ua, передает Моя Школа OBOZREVATEL.

Люди жалуются на коррупцию в школе, на то, что некоторые учителя имеют предвзятое отношение к ученикам, оказывают на детей психологическое и моральное давление.

Стоит отметить, что отзывы на странице собираются с 2017 года. Самый свежий датируется маем 2019 года.

"Эта школа слывет в городе как самая скандальная по отношению к ученикам и родителям. Насчет учителей мнения разные, есть в ней и хорошие, но в основном они там "зажравшиеся". Лично нам пришлось переходить в другую школу из-за наглости и плохого отношения учителей. Как оказалось, в обычной школе учителя добрее и внимательнее к детям, чем в 95-й. Пока учились в 95-й, без репетиторов не обходились. А когда ушли из нее в другую школу, отпала надобность в репетиторах", - говорится в одном из отзывов за ноябрь 2017 года.

"Хорошие учителя здесь есть, это факт. Но их единицы, и они ничего не могут изменить в "нездоровой системе", отлаженной "большинством" и укоренившейся здесь на протяжении многих лет. Пока здесь будут руководить и преподавать такие, как Дагларова, Апайчева и им подобные, процесс "разложения" и дискредитации гимназии будет быстрым и необратимым. А "рейтинг" - понятие относительное ))) В самых "нерейтинговых" школах дети учатся и сдают ЗНО не хуже, чем в 95-й", - говорится в еще одном отзыве за ноябрь 2017 года, получившем более десяти лайков.

А вот из более свежих – за март 2019 года:

"Я не знаю, кто у них в гимназии отвечает за воспитательную работу, но лично в классе моего ребенка с 5 класса от детей одна пошлость и маты, и так несколько лет. Полная деградация воспитал ной работы. Из 29 учеников в классе постоянно матюкаться 25 детей. Они это делают и на уроке. И в метре от учителя, ноль на массу. Я считаю это позором для гимназии 95 Кривого Рога с хорошим прошлым. Хамство и срыв урока с практикантками уже в 13 лет проще простого. Чем занимается завуч в школе просто не понятно. Кто не верит, просто сходите и спросите учеников 6 и 7 класса. Зачем все эти культурные мероприятия в гимназии, если в детях убивается само культурное начало? Мы не для этого отдаем детей в школу, чтобы их там на переменах розбещували однолетки из неблагополучных семей!"

Но есть там и хорошие отзывы:

"Закончила в 1983 году тогда ещё не гимназию, а "рядовую" школу, сейчас читаю - шок. Лучше школы я не знаю, жаль фамилии преподавателей не знаю, но школа всегда имела хороший рейтинг. Всё что умею, как работать, как себя вести - СПАСИБО, Вам учителя 1973-1983 года помню Всех, имею высшее инженерное, 20-й год работаю в Освите, спасибо от моих учеников".

У этой гимназии есть сайт.

На одной из его страниц - портрет Зеленского.

Зеленский окончил эту школу в 1995 году.

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