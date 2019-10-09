"Родители боятся!" На Волыни школьники отказались от учебы

В селе Осовцы на Волыни родители не пустили детей в старую аварийную школу, потому что местные чиновники обещали, что дети с 1 сентября 2019 года перейдут в новое здание учебного заведения.

Осивецкая школа разместилась в нескольких домиках, некоторым из которых почти сто лет. Учиться здесь опасно, возмущаются родители. Новое здание школы строят уже три года и оно уже почти готовое, в отличие от документов, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Уже вторую неделю на уроках сидит максимум один ученик из класса. Всего в школе – 235 воспитанников. Чтобы разместить всех, дети учатся в две смены. Уроки чередуются с обедами. Пустить в новое помещение учеников могут только, когда рассчитаются с подрядчиком, который закончил все работы.

"Средств нет, которые должны быть выделены для того, чтобы завершить строительство данного объекта. По информации, которая у меня есть, – это 22 миллиона", – рассказал начальник отдела образования Камень-Каширской райгосадминистрации Виктор Пась.

За эти деньги должны не только рассчитаться со строителями, но и докупить мебель и оборудование. Когда это произойдет конкретно, чиновники не говорят.

Новое здание школы Скриншот

Старая Осивецкая школа Скриншот

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