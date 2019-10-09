"Пусть работает бесплатно!" Учительница мощно обратилась к украинцам

Учительница Хустской гимназии-интерната Закарпатской области Олеся Калинич поразила сеть обращением к украинцам и рассказала, как важно в профессии педагога совмещать материальное и духовное.

Соответствующий пост на Facebook-странице педагог написала в связи с тем, что Наталья Кидалова из Мелитополя (Запорожская область) стала победительницей Global Teacher Prize Ukraine.

Самая лучшая учительница 2019 года сказала, мол, так любит работу, что готова работать даром. Однако эта фраза возмутила педагогов.

"Вспомнился 2016 год, когда победительница конкурса "Учитель года" в номинации "Английский язык" вынуждена была уехать на заработки, оставив работу в школе. Что только тогда не писали. Вспоминали и патриотизм, и духовность, и назначение, и что учитель – профессия от Бога. Сейчас другая учительница готова работать бесплатно – и нас снова что-то не устраивает", – подчеркнула Калинич.

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По ее словам, учителя априори не должны раздражать "забыл", "не выучил", "не услышал", иначе в школе нечего делать. С другой стороны, он должен много читать, путешествовать, учиться, иметь ухоженную внешность, быть здоровым, уверенным в себе. Однако все это требует не только духовности, но и материальной основы.

Больше всего педагога удивили люди, которые считают, что учитель должен работать только из-за высокого звания и призвания, но сами не идут работать в школу.

"Может, дело не в них, а в нас? Почему мы кричим о толерантности, а сами осуждаем каждую мысль, которая не совпадает с нашей? Аплодируем закону о буллинге и сами травим других. Важны обе вещи: и духовное, и материальное", – подытожила Калинич.

По состоянию на 11:30 сообщение собрало более 500 лайков, 60 комментариев и 170 распространений. В сети пользователи отметили, что тронуты такими словами учительницы. Кто-то заметил, что пусть педагоги работают бесплатно, если хотят, но еще никто не отказался добровольно от зарплаты.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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