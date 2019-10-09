"Хотим на венгерском!" На Закарпатье родители устроили языковой скандал в школе

В Тячеве (Закарпатская область) родители выступили за то, чтобы их дети учились в школе на венгерском языке.

Как рассказала директор учебного заведения им. Ш. Голлоши Тюнде Павлик, это обусловлено увеличением интереса к венгерскому языку среди взрослых. Родители поняли, что в старшем возрасте выучить язык сложно. Поэтому они хотят, чтобы дети изучали венгерский с детства, пишет местное издание "Тячев".

По словам Павлик, много учеников из украиноязычных семей доезжают в Тячев из окрестных сел. Даже некоторым родителям приходится отказывать в обучении, которые хотели отдать детей в школу.

Сейчас обучение в ООШ I-III ст. им. Ш. Голлоши ведется исключительно на венгерском, хотя большая часть иллюстраций на стенах (стенды, информационные таблицы) – украиноязычные.

"По концепции Новой украинской школы, после 4-го класса доля предметов, которые будут преподавать на украинском в школах нацменьшинств, будет составлять 20%. До 9-го класса этот процент надо поднять до 60%. В 10-11 классах 90% предметов будут преподавать государственным языком, кроме венгерского языка и истории Венгрии как факультатива. А проблемы, что дети не знают государственного языка, у нас вообще нет. Другое дело – не все учителя готовы преподавать свой предмет на украинском", – добавила Павлик.

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