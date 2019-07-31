"Пыль надо вычищать немедленно!" Экс-директор УЦОКО раскритиковал украинские школы

Бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук подчеркнул, что образовательные учреждения не должны гордиться известными людьми, которые окончили школу десятки лет назад. Потому что качество образования за это время могло измениться.

Как написал педагог на личной Facebook-странице, очень сложно доказать, что в известность человека что-то приложила школа.

"Как правило, давно нет учителей, которые того известного человека учили, нет одноклассников, которые могли бы тем человеком гордиться. Остались только стены школы, помещения и, возможно, какой-то стул или парта. И то должны из них сделать фетиш", – отметил Ликарчук.

По его словам, наличие известных выпускников в далеком прошлом не означает, что и сегодня это заведение предоставляет качественное образование. Поэтому экс-директор УЦОКО советует многим коллегам-педагогам вынести определенные уроки и сделать работу над ошибками в своей деятельности.

"Давно убежден, что десятилетнюю пыль из многих наших образовательных учреждений нужно вычищать немедленно. А эта пыль – в формализме, мифологизации, надуманности и абсолютной ненужности много чего из того, что делается в школах. Пыль вместо правды. Единственная проблема – где найти такой пылесос, чтобы ту пыль одолел", – добавил Ликарчук.

По его мнению, стоит перестать гордиться людьми, которые закончили школу десятки лет назад. Наоборот – нужно больше рассказывать ученикам о тех, кто закончил ее год, три или пять назад.

Школьники Politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава УЦОКО указал, что директор школы не может быть учителем.

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