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"Пятки целуй!" В Харькове пьяные школьницы сняли на видео издевательства над подругой

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В Харькове на Алексеевке пьяные школьницы избили девушку и сняли издевательства на видео.

Соответствующий видеозапись опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654". На кадрах видно, как одна из школьниц бьет руками и ногами девочку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Сверстники обвиняли потерпевшую в краже. Во время избиения они спрашивали девушку, будет ли она и дальше воровать.

В Харькове пьяные школьницы сняли на видео издевательства над подругой

В Харькове пьяные школьницы сняли на видео издевательства над подругой

Несовершеннолетние требовали от девочки извинений и заставляли "стать на колени и целовать пятки". После инцидента организатор избиения сообщила о драке в Instagram и призвала подписчиков посмотреть видео.

Как пишет "УНН", полицией проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и люди, причастные к избиению девушки в Шевченковском районе Харькова. Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове девушка и парень посреди улицы устроили жестокую драку.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Харьков
Теги
конфликт в школе избили девочку Избили школьницу Драка видео
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Слободянюк Елена
Слободянюк Елена
Угу, в СИЗО тебя поддержат кулачками, шлюха глупая! Себе и девушке жизнь сломала
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
по ходу этим мололетним сучкам не доходит,что их будут пресовать
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