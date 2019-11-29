"Пятки целуй!" В Харькове пьяные школьницы сняли на видео издевательства над подругой

В Харькове на Алексеевке пьяные школьницы избили девушку и сняли издевательства на видео.

Соответствующий видеозапись опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654". На кадрах видно, как одна из школьниц бьет руками и ногами девочку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сверстники обвиняли потерпевшую в краже. Во время избиения они спрашивали девушку, будет ли она и дальше воровать.

В Харькове пьяные школьницы сняли на видео издевательства над подругой

Несовершеннолетние требовали от девочки извинений и заставляли "стать на колени и целовать пятки". После инцидента организатор избиения сообщила о драке в Instagram и призвала подписчиков посмотреть видео.

Как пишет "УНН", полицией проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и люди, причастные к избиению девушки в Шевченковском районе Харькова. Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове девушка и парень посреди улицы устроили жестокую драку.

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