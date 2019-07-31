"Пять миллионов – или взорву гранату": в России школьник выдвинул ультиматум спасателям

В Уфе (Российская Федереции) 12-летний школьник позвонил в республиканские экстренные службы и требовал 5 миллионов рублей, угрожая взорвать гранату.

К школьнику приехали полицейские. Он объяснил, что хотел просто пошутить. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики, пишут РИА Новости.

Инцидентом занимаются правоохранительные органы. На родителей школьника составлен протокол по ст. 5.35 КоАП ("Невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего").

Мальчика поставят на профилактический учет. Официальный комментарий относительно инцидента правоохранители пока не дали.

Граната Life.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности инцидента, где киевского школьника оштрафовали за драку. Также школьники взорвали сеть идеей пранка над учительницей.

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