Пужало, черканя, блюварня: опубликован сленг украинских школьников

Украинка Оксана Данилевская в своей монографии "Украинский язык в украинской школе в начале ХХ века: социолингвистические очерки" рассказала, каким сленгом общаются современные школьники и педагоги.

Об этом сообщили на Facebook-странице Института языкознания имени O.O.Потебни НАН Украины. Отмечается, что сленг показывает, что подросток стремится освободиться из-под власти "взрослого языка" и сформировать свой, который выражал бы его собственную картину мира, собственные ценности.

Сленг украинских школьников Facebook Институт языкознания имени OOПотебни НАН Украины

"То, что школьники подходят к языку творчески, вселяет надежду, что, став взрослыми, они так же будут создавать новые слова. А значит, наш язык будет жить", – говорится в сообщении.

Вот некоторые сленговые слова, которые Данилевская записала из уст учеников:

школа: сумасшедший дом, тюрьма, каторга, улей, муравейник, академия, блюварня, дурдом, ад, пенхауз, хата;

учительница украинского языка: украинка, укрмова, мовознавка, мовенія, мовничка, казачка;

учительница английского языка: англичанка, англишка, иностранка, енглиш, мис Гаднерка;

учительница зарубежной литературы: зарубайка, зарубийка, зарлитичка, зарубка, зарубленная;

учительница математики: математичка, матьоха, косинус;

учительница/учитель физкультуры: физкультурница, физкультуричка, физра, фізвих, физручка, тарзан, ползунок;

домашнее задание: домашка, домаха, доманя, домуня, хомворк, завдик;

контрольная работа: контролка, контроха, контрошка, контра;

шпаргалки: шпаки, шпоры, фишки, гармошки, черкани, заначки;

дневник: ежедневка, пужало, щодик, книга жалоб, гроб;

плохая оценка: поганка, беда, прокуратор, блина, колик, ворона, пара, капец, хвост;

перерыв: реклама, рекламная пауза, свобода, рай, пауза, отбой, кайф, новая жизнь, райское наслаждение, монастырские колокола, перекур;

каникулы: выходные, кайф, воля, шара, передышка, отпуск, лафа, балдеж, дни мира, на Канары.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама пообещала школьнику с Кропивницкого собаку за миллион лайков в Instagram.

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