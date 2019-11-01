Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Пужало, черканя, блюварня: опубликован сленг украинских школьников

1.3т Читать материал на украинском

Украинка Оксана Данилевская в своей монографии "Украинский язык в украинской школе в начале ХХ века: социолингвистические очерки" рассказала, каким сленгом общаются современные школьники и педагоги.

Об этом сообщили на Facebook-странице Института языкознания имени O.O.Потебни НАН Украины. Отмечается, что сленг показывает, что подросток стремится освободиться из-под власти "взрослого языка" и сформировать свой, который выражал бы его собственную картину мира, собственные ценности.

Сленг украинских школьников

Сленг украинских школьников

Facebook Институт языкознания имени OOПотебни НАН Украины

"То, что школьники подходят к языку творчески, вселяет надежду, что, став взрослыми, они так же будут создавать новые слова. А значит, наш язык будет жить", – говорится в сообщении.

Новости
Недостаток сна влияет на успеваемость школьников и студентов – исследование

Вот некоторые сленговые слова, которые Данилевская записала из уст учеников:

  • школа: сумасшедший дом, тюрьма, каторга, улей, муравейник, академия, блюварня, дурдом, ад, пенхауз, хата;

  • учительница украинского языка: украинка, укрмова, мовознавка, мовенія, мовничка, казачка;

  • учительница английского языка: англичанка, англишка, иностранка, енглиш, мис Гаднерка;

  • учительница зарубежной литературы: зарубайка, зарубийка, зарлитичка, зарубка, зарубленная;

  • учительница математики: математичка, матьоха, косинус;

  • учительница/учитель физкультуры: физкультурница, физкультуричка, физра, фізвих, физручка, тарзан, ползунок;

  • домашнее задание: домашка, домаха, доманя, домуня, хомворк, завдик;

  • контрольная работа: контролка, контроха, контрошка, контра;

  • шпаргалки: шпаки, шпоры, фишки, гармошки, черкани, заначки;

  • дневник: ежедневка, пужало, щодик, книга жалоб, гроб;

  • плохая оценка: поганка, беда, прокуратор, блина, колик, ворона, пара, капец, хвост;

  • перерыв: реклама, рекламная пауза, свобода, рай, пауза, отбой, кайф, новая жизнь, райское наслаждение, монастырские колокола, перекур;

  • каникулы: выходные, кайф, воля, шара, передышка, отпуск, лафа, балдеж, дни мира, на Канары.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама пообещала школьнику с Кропивницкого собаку за миллион лайков в Instagram.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Интересно школьникам" на OBOZREVATEL.

Темы
Интересно школьникам Школа
Место
Украина
Теги
школа дети украинский язык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
9
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы