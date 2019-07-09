Психологи назвали возраст, с которого ребенка можно обучать иностранному языку

Психологи считают, что изучать иностранный язык ребенку стоит с шестилетнего возраста, поскольку тогда он понимает, для чего и почему это делает.

Как пишет портал "Наша мама", с двух-трех до шести лет – формируется эмоциональный интеллект. С шести до бесконечности – это ментальный интеллект.

Ребенок лучше воспринимает информацию в семье билингвов – когда в семье общаются больше, чем на одном языке. Тогда малыш может усвоить два-три иностранных языка. Однако, если такое не практикуется, то терять время тоже не стоит.

"Если у вас не билингвистическая семья и нет возможности погружения в языковую среду, то осознанное изучение рекомендуется с шестилетнего возраста", – говорится в сообщении.

Психологи советуют, чтобы дети общалась с носителем языка. Можно взять отпуск, поехать в другую страну на полгода. Или дождаться, когда ребенку исполнится шесть лет и тогда начинать изучение иностранных языков.

Обучение ребенка иностранному языку Eporada

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование показало, что буллинг в школе негативно влияет на будущее ребенка.

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