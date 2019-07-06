Психолог советует: топ-10 фильмов, которые можно посмотреть вместе с детьми

Психолог Линда Джонс Руфер составила список картин, которые стоит посмотреть детям и их родителям, ведь там поднимаются темы взросления, поисков себя и преодоления трудностей.

По словам эксперта, такие фильмы помогут лучше понять как дошкольников, так и подростков, пишет Освіта Нова,

"После просмотра попробуйте обсудить их вместе и выяснить, что вас особенно тронуло, что показалось знакомым и даже наболевшим. Возможно, это поможет вам самим сделать правильный выбор и избежать ошибок", – рассказала Линда Руфер.

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Так, мультфильм "Холодное сердце" учит самоотверженности, умению понимать и выражать свои эмоции, умению открываться другим и любить. Рекомендовано к просмотру детям от шести лет.

Картина "Вверх" рассказывает о восьмидесятилетнего Карла, который после смерти жены решает осуществить ее мечту: отправиться к Райскому водопаду в Южной Америке. Мультфильм учит умению дружить, несмотря на разницу в возрасте, открытости к новым впечатлениям.

В ленте "Головоломка" речь идет о 11-летней Райли, которая становится подростком. Эмоции, которые управляют ее поведением (радость, печаль, гнев, страх, отвращение), не справляются с новыми сложными переживаниями. Мультфильм научит умению понимать себя и свои чувства, принимать изменения в жизни.

Фильм "Головоломка" B17

Фильм "Бесподобный мистер Фокс" развивает умение контролировать инстинкты и желания, действовать совместно, быть частью команды. Рекомендовано детям от 8 до 10 лет.

Интересной для подростков должна быть кинокартина "Мирный воин" о молодом талантливом гимнасте. Она учит настойчивости, целеустремленности, мудрости и осмысленного отношения к жизни.

О том, как четверо друзей пытаются добиться успеха после окончания школы, рассказывает "Уходя в отрыв". В фильме речь идет о честности по отношению к себе, целеустремленносте, дисциплине.

Для детей в возрасте 14-15 лет, подходит лента "Королевство полной луны". В ней подростки Сэм и Сьюзи влюбляются друг в друга и решают сбежать от родителей. Они оба в определенном роде изгои и пытаются стать счастливыми вдвоем, вдали от взрослых, которые не понимают их и не интересуются их чувствами.

"Общество мертвых поэтов" учит смелости, умению отстаивать себя и свои интересы, любознательности. По сюжету, в престижную школу для мальчиков приходит новый учитель литературы. Он пробуждает в них интерес к поэзии, напоминая, что жизнь быстротечна и надо всегда стремиться к самому важному.

Фильм "Отрочество" разовьет в ребенке умение делать выбор, осознавать его последствия, понимание сложности жизни и окружающего мира. Рекомендуется для школьников в возрасте 14-16 лет.

В завершение, картина "Джуно" о шестнадцатилетней девушке, которая узнала, что беременна. Фильм учит умению делать выбор в трудных обстоятельствах, ответственному отношению к жизни - своей и чужой, уверенности в себе.

дети Bdzhola.com

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