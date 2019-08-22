Психолог рекомендует: топ-5 фильмов об учителях, которые стоит посмотреть

Фильмы о педагогах рассказывают о том, как личность учителя формирует и влияет на детей.

Как пишет Освіта Нова, эти люди лечат детские души, открывают детские сердца, изменяют судьбы. Поэтому психолог Анна Покровская советует пересмотреть несколько фильмов о педагогах, которые не оставят никого равнодушным.

Фильм "Хористы" рассказывает о послевоенном французском интернате для сложных подростков и доброго в мире учителя музыки месье Матье. Педагог сам ищет ответы на жизненные вопросы, и, когда он начинает по-другому смотреть на своих учеников, пробует разбудить в них все прекрасное, что заложено человеческой природой, прививает им любовь к музыке, любовь к жизни, то происходят настоящие чудеса.

хористы Moviestape

Индийская кинокартина "Звездочки на земле" о детстве, о том, как воспринимает мир маленький мальчик, к тому же одарен фантастическим образным мышлением. Но взрослые и сверстники видят только одну сторону его необычности: дислексию (неспособность воспринимать графические символы в правильном порядке).

Звездочки на земле Keeno.Tv

В фильме "Билли Эллиот" рассказывается о мальчике Билли, который знакомится с учителем танцев, который прививает ему любовь к балету. Кинокартина ломает стереотипы о мужестве и отваге, о мужских слезах и чувствах.

Билли Элиот Lumiere. Журнал о кино

Фильм "Перед классом" не может оставить никого равнодушным. Рассказывается о том, как ученик с синдромом Туретта (достаточно редкое расстройство, характеризующееся резкими движениями) сначала захотел, а потом стал учителем. Фильм показывает насколько общество нетерпимо к таким людям. И в то же время, как материнская поддержка является главным проводником мальчика через все сложные испытания в детском коллективе и в школьной атмосфере.

перед классом вокруг ТВ

В картине "Чудо" пошагово показываются методы работы учителей с детьми, их подготовка к встрече с особенным ребенком, их отношение и разговоры на тему победы, чести, поступков. Главный герой Огги – обычный 12-летний мальчик, но есть одна внешняя черта, которая его возводит в ранг "другой". Это его лицо.

чудо YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано 6 фильмов о школе мечты, которая учит учиться.

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