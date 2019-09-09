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"Противно смотреть!" Украинцев возмутило питание детей в одной из киевских школ

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В сети пользователей возмутило питание детей гимназии "Киевская Русь" Дарницкого района города Киева. Школьникам подали на завтрак разваренную сосиску, кашу и салат из капусты сомнительного качества.

Об инциденте, который произошел сегодня, 9 сентября, рассказал киевлянин Александр Крикунов в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Сижу и не могу выдохнуть. От бешенства. Такого позора в школах я не помню с лихих 90-х. Что происходит? За что вы так не любите наших детей?" – отметил Крикунов.

По его словам, детей Дарницкого района кормит организация "ПОНТЕМ.УА", с которой заключало договор районное управление образования.

Еда в гимназии "Киевская Русь"

Еда в гимназии "Киевская Русь"

Facebook Александр Крикунов

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский отреагировал на пост и отметил, что сейчас власть делает все возможное, чтобы как можно быстрее все столичные школы перешли на новый формат питания.

"С этой недели я беру под свой контроль проверку за тем, как подрядные организации, обеспечивающие питание, выполняют свои обязанности. И особенно то, что касается требований ХАССП. Еще раз хочу подчеркнуть, что недобросовестных подрядчиков не будет рядом с нашими детьми!", – сообщил Мондриевский.

Многие пользователи соцсети отмечают, что в их школах питание не лучше, и возмущаются поступкам чиновников и поваров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано советы, как мотивировать школьника правильно питаться.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
конфликт в школе питание
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