Просто в шоке! В киевской школе разгорелся скандал из-за Зеленского

В гимназии №172 "Нивки" города Киева учитель на уроках проводит агитационную деятельность, которая направленная против президента Украины Владимира Зеленского.

Об инциденте в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" сообщила местная жительница Анна Антонова. По ее словам, учительница истории и правоведения Наталья Шпилевая в течении целого урока рассказывает детям, что украинцы сделали неправильный выбор, выбрав президентом Зеленского.

"Она подрывает авторитет государственности и тем самым подталкивает детей к участию в государственном перевороте. Она учитель и должна преподавать свой предмет, за который ей платят зарплату. Я просто в шоке от того, что происходит в наших школах!", – сообщила Антонова.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни считают поступок учителя нормальным, а другие возмущаются и говорят, что педагог должен быть аполитичным.

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