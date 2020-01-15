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Просился в туалет: в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка. Видео

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В частной школе "Интерактив" в Крыжановке города Одессы учительница избила 8-летнего мальчика, который просился в туалет.

Об инциденте рассказала мама пострадавшего ребенка Наталья Гункинова на Facebook-странице. По ее словам, сына не отпускали с урока до окончания занятий. Поэтому он не выдержал и вышел из класса, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Затем во дворе учительница ударила школьника. Избиение сняли камеры наружного наблюдения, где видно, как ребенка бьют руками и ногой, в частности, в живот. После инцидента врачи диагностировали ушиб паха.

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"О том, что учителя кричат, дергают за уши, закрывают в туалете с выключенным светом, мы только после этого видео поверили детям", – подчеркнула женщина.

Просился в туалет: в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка. Видео

в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка

Учительницу уже освободили, однако моральную компенсацию учебное заведение выплачивать не собирается. Гункинова возмущена такому решению, ведь каждый месяц они платят бешеные деньги за обучение.

"Это частная школа! Восемь детей! Знаний за четыре месяца получили ноль! Стоимость 9000 гривен, 8000 – первый взнос за двоих и три факультативы по 850! К сожалению, директор школы Александр Васильевич прокомментировал: "Мы разговаривали с юристами, видео ускоренно, ну и учительница не бьет ребенка коленом в пах", – возмутилась Гункинова.

Просился в туалет: в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка. Видео

Скриншот

Просился в туалет: в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка. Видео

Скриншот

Пользователи соцсети бурно отреагировать на инцидент. Одни возмутились поведению учительницы, а другие отметили, что дети сами виноваты в таких ситуациях.

"Что это за отношение преподавателя к ребенку? Тем более за такие деньги, что люди платят за эту так называемую "школу", "Даже если и виноват в чем-то ребенок, наказывать имеют право родители", "Может это она так ученика на урок в школу загоняет, а до этого он хотел убежать?", – написали в комментариях.

Просился в туалет: в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка. Видео

Скриншот

Просился в туалет: в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка. Видео

Скриншот

Просился в туалет: в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка. Видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской школе учитель вместе с детьми избили первоклассника.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пострадал ребенок преподаватель скандал в школе конфликт в школе
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Это р*гульская методика обучения. Метод кнута
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