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Пропаганда "русского мира"? Детсад на Львовщине угодил в скандал

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В детском саду "Лесная песня" Вольшанецкой ОТГ (Львовская область) в одной из комнат на стене нарисовали персонажей мультфильма "Смешарики", которые пропагандируют российскую культуру.

Об этом сообщила на странице в Facebook ОО "Общество и инициатива". Заведение дошкольного образования недавно торжественно открыли областные чиновники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мультфильм "Смешарики" производится студией компьютерной анимации "Петербург" при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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"Подпортило впечатление от хорошего дошкольного учреждения пропаганда российской культуры среди молодых воспитанников. Имеется в виду публичную демонстрацию в учебной комнате детского сада персонажей российского мультфильма "Смешарики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году Львовский областной совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

"Очень жаль, что в воображении художников-исполнителей подрядных работ не нашлось места для хороших персонажей украинских мультфильмов: Петра П`яточкина, Капитошки или запорожских казаков", – сообщили в ОО "Общество и инициатива".

Детсад "Лесная песня"

Детсад "Лесная песня"

Facebook ОО "Общество и инициатива"

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском вузе разгорелся скандал из-за русского языка.

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Тема
Дошкольный период
Место
Украина Львов
Теги
детский сад скандалы
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семенов Александр
семенов Александр
"в одной из комнат на стене нарисовали персонажей мультфильма "Смешарики", которые пропагандируют российскую культуру." Все дети видевшие это уже арестованы СБУ ведет допрос не нападали ли они на Стерненко . Воспитателям впаяли по пятнашке . Художника изловить так и не удалось но позже выяснилось что это был Путен !!
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
семенов Александр, детей на миротворец!
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Снесите его бульдозерами. А место посолите, чтобы ничего не росло там
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это с каких пор советские мультфильмы про Пяточкина, Капитошку и казаков стали украинскими?
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