Пропаганда "русского мира"? Детсад на Львовщине угодил в скандал

В детском саду "Лесная песня" Вольшанецкой ОТГ (Львовская область) в одной из комнат на стене нарисовали персонажей мультфильма "Смешарики", которые пропагандируют российскую культуру.

Об этом сообщила на странице в Facebook ОО "Общество и инициатива". Заведение дошкольного образования недавно торжественно открыли областные чиновники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мультфильм "Смешарики" производится студией компьютерной анимации "Петербург" при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.

"Подпортило впечатление от хорошего дошкольного учреждения пропаганда российской культуры среди молодых воспитанников. Имеется в виду публичную демонстрацию в учебной комнате детского сада персонажей российского мультфильма "Смешарики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году Львовский областной совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

"Очень жаль, что в воображении художников-исполнителей подрядных работ не нашлось места для хороших персонажей украинских мультфильмов: Петра П`яточкина, Капитошки или запорожских казаков", – сообщили в ОО "Общество и инициатива".

Детсад "Лесная песня" Facebook ОО "Общество и инициатива"

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском вузе разгорелся скандал из-за русского языка.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!