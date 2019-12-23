Прогуливай пары за 75 грн: в Днепре студентам предложили купить "липовые" справки

Студентам Днепровского национального университета имени Олеся Гончара предложили купить медицинские "липовые" справки, чтобы не ходить на пары.

Объявления о продаже разместили в Instagram-группе "Podslushano_dnu". Так, студентам предложили медицинские справки о болезни с мокрыми печатями и подписями, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Новости Днепра.

За "липовую" справку на один день придется заплатить 75 грн, от одного до пяти дней – 125 грн, более пяти дней – 25 грн за каждый день. Также предлагают и освобождение от бассейна, физкультуры, справки для посещения бассейна, поселение в общежитие, санитарные книжки.

Также следует отметить, что за подделку медицинских справок предусмотрена уголовная ответственность. Ответственность зависит от двух факторов – кто получил выгоду и последствия. За подделку документов может грозить как штраф до 1190 гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Объявления о "липовые" справки dnepr.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в Украине могут отменить медицинские справки.

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