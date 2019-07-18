Программы ВНО-2020: стало известно, какие произведения украинской литературы добавили и изъяли

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал программы ВНО-2020 по всем предметам. Много добавлено произведений украинской литературы для обязательного изучения, а некоторые – изъяты.

Как пише Facebook-сообщество "ZNOUA. Все о ВНО", в отличие от прошлогодней программы, вместо поэзии Е. Маланюка "Стилет или стилос" нужно прочитать "Отрывок из поэмы".

Также изъяли "Марусю" Г. Квитки-Основьяненко, "Гайдамаки" Т. Шевченко и "Гимн" И. Франко, но введено введено для обязательного прочтения произведение "Захар Беркут" Ивана Франко.

"Нужно осилить только 1 и 4 части романа П. Мирного "Разве ревут волы...". Не нужно читать и разбирать произведения: "Земля" О. Кобылянской, "Молюсь и верю" М. Рыльского, "Киев-традиция" М. Зерова, "Детство" Ю. Яновского, "Украина в огне" А. Довженко, "Железный остров" О. Гончара, "Как хорошо то, что смерти не боюсь", "О земле потеряна, явись..." В. Стуса, "Украинская альфреско" Л. Костенко", – говорится в сообщении.

В раздел "Литература ХХ века" теперь входят произведения "Каменный крест" В. Стефаника, "Valse mélancolique" О. Кобылянской, "В теплые дни сбора винограда" М. Рыльского, "Мастер корабля" Ю. Яновского, "Лебеди материнства" В. Симоненко, "Наш язык" В. Голобородько, "Модри Камень" О. Гончара, "Господи, гнева пречистого..." В. Стуса, "Два цвета" Д. Павлычко.

Программы ВНО-2020 по всем предметам можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен график проведения ВНО-2020 по всем предметам.

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