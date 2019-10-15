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Пробное ВНО-2020: обнародованы даты регистрации и тестирования

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Пробное ВНО-2020 состоится 21 и 28 марта, а регистрация для участия продлится с 3 по 24 января.

Как сообщили в УЦОКО, участие в пробном тестировании даст возможность ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места.

Зарегистрироваться для участия в тестировании можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

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"Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского) – 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета ", – говорится в сообщении.

Результаты пробного ВНО для людей, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе – 27 марта, по другим предметам – 3 апреля.

Пробное ВНО-2020

Пробное ВНО-2020

УЦОКО

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН рассказали важные подробности о ВНО в магистратуру.

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
ВНО школа
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