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Проблемы с математикой: названы способы, как мотивировать ребенка учиться

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Если взрослые стремятся привлечь ребенка к изучению математики, то не стоит его ругать за ошибки, а лучше показать пользу от обучения.

Можно рассказать школьнику, что те, кто знают математику, лучше учатся по всем предметам. Кроме того, она учит анализировать и обобщать, мыслить абстрактно, системно и нестандартно, пишет Наша мама.

Нередко в школе ученики слышат насмешки от других детей и даже учителей, когда ошибаются. В результате может развиться "математическая тревожность" – особый вид беспокойства, который возникает при необходимости решать уравнения и задачи.

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"Делайте акценты на математике в обычной жизни. Нужно купить обои для ремонта – измерьте вместе с ребенком площадь стен и посчитайте, сколько нужно рулонов", – говорится в сообщении.

Можно также рассмотреть вариант дополнительного образования. Ведь интерес к математике часто зависит от преподавателя, метода и формата обучения.

Проблемы с математикой: назван способы, как привлечь ребенка учиться

Проблемы с математикой: назван способы, как привлечь ребенка учиться

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как поощрить ребенка к изучению иностранного языка.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Теги
математика дети школа
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