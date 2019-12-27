Проблемы с математикой: названы способы, как мотивировать ребенка учиться

Если взрослые стремятся привлечь ребенка к изучению математики, то не стоит его ругать за ошибки, а лучше показать пользу от обучения.

Можно рассказать школьнику, что те, кто знают математику, лучше учатся по всем предметам. Кроме того, она учит анализировать и обобщать, мыслить абстрактно, системно и нестандартно, пишет Наша мама.

Нередко в школе ученики слышат насмешки от других детей и даже учителей, когда ошибаются. В результате может развиться "математическая тревожность" – особый вид беспокойства, который возникает при необходимости решать уравнения и задачи.

"Делайте акценты на математике в обычной жизни. Нужно купить обои для ремонта – измерьте вместе с ребенком площадь стен и посчитайте, сколько нужно рулонов", – говорится в сообщении.

Можно также рассмотреть вариант дополнительного образования. Ведь интерес к математике часто зависит от преподавателя, метода и формата обучения.

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