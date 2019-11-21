Пробежать по машине полиции: украинских школьников захватила новая опасная игра

Украинские школьники запустили новый незаконный челлендж, суть которого заключается в том, чтобы пробежаться по машине полиции.

Правоохранители заявили уже о двух таких случаях, которые произошли в Ривне и Черновцах. Подростки выскакивают на крышу машин полиции, снимают на видео и выкладывают это в социальные сети, пишет BBC News Украина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители сообщили, что за такие выходки ребятам грозит штраф и заключение сроком до шести месяцев.

Первый случай произошел в январе 2019 года в Ривне. Тогда парень заметил патрульное авто, которое остановилось на обочине, выскочил на него и пробежался по крыше. Свои действия он записал на нагрудную видеокамеру. Тогда парень отделался штрафом в 10 200 гривен.

Парень пробежался по машине в Черновцах BBC

Похожий случай произошел 20 ноября в Черновцах. Парень переходил дорогу по пешеходному переходу, поравнялся с патрульной машиной и пробежался по капоту и крыше. Подросток хотел убежать, но вскоре был задержан патрульной полицией.

Поступок парня снимал его друг, поэтому полиция считает, что они хотели похвастаться выходкой в соцсетях. Ему грозит штраф до 17 тысяч гривен и полугодовое заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине забили тревогу из-за опасной игры школьников "Монетка".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!