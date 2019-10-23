Пришел на зеленые сосиски: Разумкова внезапно засекли в гимназии Киева

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пришел с неожиданной ревизией в романо-германскую гимназию №123 города Киева, после того как ученики пожаловались на зеленые сосиски в столовой.
Как говорится в сюжете "Вікна-новини", жалобу дети озвучили во время экскурсии зданием ВРУ. Также школьники спросили Разумкова, когда в гимназии сделают ремонт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Составляющая детской фантазии присутствует", – прокомментировал директор учебного заведения Владимир Конончук.
Когда Разумков наведался в школьную столовую, то ничего подозрительного там не увидел. А школьники объяснили это тем, что администрация подготовилась к визиту, потому что раньше пиццы, которые стояли на витрине в целлофане, продавали без пакета.
Также ученики признались спикеру, что директор кричал на них, потому что они рассказали о зеленых сосисках.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали ужасные фото пищи в школе №332 Дарницкого района Киева.
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