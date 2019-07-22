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"Пришел на выпускной с картонной фигурой мамы": история филиппинца тронула сеть

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На Филиппинах выпускник пришел с картонной фигурой своей матери, которая умерла от пневмонии, но мечтала о дне, когда сможет увидеть вручения диплома сыну.

Пауло Джон стал бакалавром в области делового администрирования. Его мама поддерживала своего сына и очень гордилась им, пишет ТСН со ссылкой на World Og Buzz (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"2016 мама Пауло умерла от пневмонии. Однако парень нашел в себе силы и не бросил учебу. Он начал еще больше учиться, ведь не мог предать мечту своей мамы", – говорится в сообщении.

Ближе к выпускному парень решил, что осуществит мечту мамы и она все же побывает на вручении диплома. Для этого он сделал картонную фигуру с ее лицом в полный рост. С этим макетом он пришел на выпускной вечер и сфотографировался. Фотографии собрали 48 тысяч лайков.

Филиппинец с картонной фигурой мамы

Филиппинец с картонной фигурой мамы

woolik.info

Филиппинец с картонной фигурой мамы

Филиппинец с картонной фигурой мамы

woolik.info

Филиппинец с картонной фигурой мамы

Филиппинец с картонной фигурой мамы

ТСН

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Тема
Родители и дети
Место
Филиппины
Тег
дети
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