Учительница школы в Чикаго (США), 33-летняя Сара Дамиан занялась сексом с 14-летним учеником и дала ему наркотики.

Инцидент произошел в 2019 году. Учительница пригласила школьника к себе домой, а перед соблазнением дала ребенку конфету и чай с каннабисом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Metro.

Как рассказали в прокуратуре штата Иллинойс, Дамиан признавалась подростку в любви, называла его "своим парнем" и предлагала встречаться. Однако школьника беспокоил возраст женщины.

Учительница рассказала своей подруге об отношениях с парнем, а та обратилась в полицию. После этого Дамиан уволили из школы. Полиция начала расследование, и 17 февраля учительницу арестовали.

Учительница Сара Дамиан Chicago Metropolitan PD

Дамиан предъявили обвинение в совершении уголовного преступления на сексуальной почве в отношении 14-летнего мальчика.

Сначала никто не понимал, почему талантливая учительница неожиданно ушла из учебного заведения. Когда новость получила огласку, родители, учителя и ученики школы были шокированы.

Пригласила домой, дала наркотик: 33-летняя учительница соблазнила 14-летнего Znaj.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, мать одного из школьников ООШ №32 в Астрахани (Россия) рассказала об интимной связи ученика 9-го класса с учительницей. Впоследствии в сети обнародовали видеодоказательство интима 35-летней Екатерины Савиновой с девятиклассником. Одна из учениц Савиновой рассказала, что ребята часто брали учительницу на руки.

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