"Превратимся на кассы": во Львове выступили против повышения зарплаты учителям

Заместитель городского головы Львова Любомир Зубач заявил, что повышение зарплат учителям должны обеспечивать не местные бюджеты, а государство.

По словам чиновника, на поднятие оплаты труда педагогам только во Львове, по предварительным подсчетам, нужно 540 млн гривен, пишет пресс-служба мэрии.

"Мы, конечно, поддерживаем повышение заработной платы для учителей. Но образование – это делегирована государством функция, и государство обязано покрывать эти расходы. Если эти средства не будут включены в образовательную субвенцию, мы все можем превратиться в кассы по выплате заработной платы", – подчеркнул Зубач.

Заместитель городского головы Львова добавил, что на местные бюджеты ранее уже перевели оплату коммунальных услуг учреждений образования и оплату труда непедагогических работников. Поэтому местные власти финансово не в состоянии оплачивать зарплату учителям.

Во Львове выступили против повышения зарплаты учителям радио ТРЕК

Как сообщал OBOZREVATEL :

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходов на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные деньги должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram