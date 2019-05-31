Преподаватель раскрыл способ разбогатеть на б/у книгах

Учитель физкультуры одной из средних школ Лидса Элиотт Стаутт за два года заработал около 40 тысяч фунтов стерлингов на продаже подержанных книг.

Об этом сообщает The Sun.

Однажды 26-летний мужчина задумался об увеличении собственных доходов и решил в свободное от работы времени заняться бизнесом. Первоначально он занимался перепродажей настольных игр, после чего начал продавать книги.

Подкаст одного из бизнес-гуру, рекомендовавшего свободное время тратить не на соцсети, а на получение дополнительного финансового дохода, воодушевил Элиотта, который решился на продажу подержанных книг в Интернете. Он взял 50 фунтов и пошел в магазин, где купил несколько случайных книг, однако его идея провалилась.

После этого мужчина решил сосредоточить свое внимание только на тех книгах, которыми может заинтересоваться большинство читателей. В выходные он отправлялся на рынок, сидел в интернете и посещал благотворительные магазины, чтобы найти то, что ему нужно.

Купив книги, Элиотт занимается оценкой, после чего отправляет их на продажу.

По его словам, иногда книга, стоимость которой – 1 фунт, может принести ему 120 фунтов.

Мужчина подчеркивает, что своим примером он хотел бы воодушевить других людей начать собственный бизнес и рекомендует не повторять его ошибок - не приобретать случайные книги, покупая только те, которые можно будет выгодно перепродать.

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