Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Предал Украину: в "ДНР" умер скандальный директор-террорист военного лицея

1.4т
Читать материал на украинском

На оккупированном Донбассе самоликвидировался 54-летний экс-майор Вооруженных сил Украины, который перешел на сторону "ДНР", директор Донецкого военного лицея Владимир Тарасов.

Об этом сообщил в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер ВСУ Анатолий Штефан. Отмечается, что Тарасов нарушил присягу и начал воевать против украинских военных, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Новости
На Донбассе "самоликвидировался" террорист "ДНР": появились фото

"20.01.20 Тарасов Владимир сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался. Предварительно сердце", – говорится в сообщении.

Умер бывший майор ВСУ

Умер бывший майор ВСУ

Telegram канал "Анатолий Штирлиц"

По данным "Миротворца", Тарасов родился в России. Также он имеет награды российских организаций, поддерживающих террористов "ДНР".

Информация о Владимире Тарасова

Информация о Владимире Тарасова

Telegram канал "Анатолий Штирлиц"

В "ДНР" умер директор-террорист военного лицея Владимир Тарасов

В "ДНР" умер директор-террорист военного лицея Владимир Тарасов

Telegram канал "Анатолий Штирлиц"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевики "ЛНР" похвастались "международными дипломами" вузов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Оксана Воля
Тема
Школа
Место
Донецк
Теги
боевики Новости Донбасса Новости ДНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
4
Смешно
11
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Человек присягал своему народу, а не бaндepo-фaшиcтcкому режиму, установившемуся в результате нaциcтcкoго пepeвopoта и американской оккупации большей части страны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суворов Александр
Суворов Александр
Турчиновские редакторы вы уточняйте,он не Украину предал,а ту бындеровскую политику,которая пришла в 14 при гос.перевороте,где эти захватив шие убили более 100 человек.А-то спрятались за Украину y poды!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михаил Устинов
Михаил Устинов
Директор-терротист 0_о
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0