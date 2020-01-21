Предал Украину: в "ДНР" умер скандальный директор-террорист военного лицея

На оккупированном Донбассе самоликвидировался 54-летний экс-майор Вооруженных сил Украины, который перешел на сторону "ДНР", директор Донецкого военного лицея Владимир Тарасов.
Об этом сообщил в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер ВСУ Анатолий Штефан. Отмечается, что Тарасов нарушил присягу и начал воевать против украинских военных, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
"20.01.20 Тарасов Владимир сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался. Предварительно сердце", – говорится в сообщении.
Умер бывший майор ВСУ
Telegram канал "Анатолий Штирлиц"
По данным "Миротворца", Тарасов родился в России. Также он имеет награды российских организаций, поддерживающих террористов "ДНР".
Информация о Владимире Тарасова
Telegram канал "Анатолий Штирлиц"
В "ДНР" умер директор-террорист военного лицея Владимир Тарасов
Telegram канал "Анатолий Штирлиц"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевики "ЛНР" похвастались "международными дипломами" вузов.
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