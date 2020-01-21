Предал Украину: в "ДНР" умер скандальный директор-террорист военного лицея

На оккупированном Донбассе самоликвидировался 54-летний экс-майор Вооруженных сил Украины, который перешел на сторону "ДНР", директор Донецкого военного лицея Владимир Тарасов.

Об этом сообщил в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер ВСУ Анатолий Штефан. Отмечается, что Тарасов нарушил присягу и начал воевать против украинских военных, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"20.01.20 Тарасов Владимир сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался. Предварительно сердце", – говорится в сообщении.

Умер бывший майор ВСУ Telegram канал "Анатолий Штирлиц"

По данным "Миротворца", Тарасов родился в России. Также он имеет награды российских организаций, поддерживающих террористов "ДНР".

Информация о Владимире Тарасова Telegram канал "Анатолий Штирлиц"

В "ДНР" умер директор-террорист военного лицея Владимир Тарасов Telegram канал "Анатолий Штирлиц"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевики "ЛНР" похвастались "международными дипломами" вузов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!