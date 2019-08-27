Правша или левша: стало известно, как определить рабочую руку у ребенка

Чтобы определить, какая рука ребенка будет выполнять главные действия в большинстве случаев, можно провести несколько тестов с малышом.

Как пишет Наша мама, по большому счету дети до двух лет амбидекстры, то есть умеют одинаково ловко пользоваться обеими руками. Однако некоторые родители подсознательно не дают ребенку шансов быть левшой чуть ли не с рождения.

Итак, чтобы определить главную руку ребенка, можно попросить его: похлопать в ладоши; погладить пушистую игрушку или домашнее животное; открутить колпачок на бутылке с водой.

"В большинстве случаев основную роль будет исполнять главная рука. Хотя может быть и так, что половину действий ребенок выполняет одной рукой, другие – другой. Возможно, малыш еще окончательно не определился. Для того чтобы прояснить картину, можно дополнить тест слуховимм и визуальнимм упражнениями" , – говорится в сообщении.

Также можно взять лист бумаги и выполнить в нем отверстие. Пусть малыш посмотрит через него на кого-то из взрослых. После этого дать малышу послушать, как тикают часы. Пусть расстояние до обоих ушей будет одинаковым. В случае явного преобладания определенной стороны тела, можно обнаружить и ведущую руку.

"Главное, что должны понимать родители – леворукость является одним из вариантов нормального развития и зависит от врожденных особенностей. Это ни в коем случае не отклонение", – говорится в сообщении.

ребенок всем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, из-за чего дети не слушают своих родителей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!