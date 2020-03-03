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Правительство разрешило работать в детсадах не только педагогам

1.6т
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Детсады Украины смогут нанимать на работу не только педагогических работников. Также станет проще открывать частные детсады и обеспечивать детей качественным питанием.

Соответствующие изменения принял Кабмин. Постановление вступит в силу через два месяца со дня его публикации, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Для начала деятельности в сфере дошкольного образования не обязательно иметь собственные пищеблоки, прачечные и штатных медицинских работников. В таком случае соответствующие услуги должны обеспечивать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют право предоставлять такие услуги", – говорится в сообщении.

Правительство разрешило работать в детсадах не только педагогам

Правительство разрешило работать в детсадах не только педагогам

Novograd.City

Согласно изменениям, детсады смогут привлекать к работе не только педагогов, но и других физических лиц, услуг которых потребуют. Они должны отвечать следующим требованиям: обладать высокими моральными качествами, иметь высшее педагогическое образование по соответствующей специальности и/или профессиональной квалификации педагога, обеспечивать результативность и качество работы, иметь физическое и психическое состояние, которое позволяет выполнять профессиональные обязанности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школы смогут разработать собственную систему оценки и поощрения ученика.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Дошкольный период
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины Кабинет министров Украины детский сад
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