Правила ВНО в 2021 году изменятся: раскрыты нюансы

Украинский центр оценивания качества образования сейчас разрабатывает задания для внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года.

Ученикам и родителям нужно обратить внимание, что структура тестирования поменяется, сообщила в эфире ObozTV начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Центра Ирина Клименко.

Клименко напомнила, что в 2021 году станет обязательной государственная итоговая аттестация.

"Поэтому участники будут сдавать определенный блок заданий, которые обязательны для получения свидетельства о полном общем среднем образовании. Независимо от того, планируют они впоследствии выбрать гуманитарные специальности или точные науки", – рассказала она.

В частности, чиновница прокомментировала информацию об обязательном тестировании по математике.

"Это будет схоже с тем, как сейчас сдают английский язык. Когда не весь тест оценивается для государственной итоговой аттестации, а только определенная часть", – уточнила Клименко.

Таким образом, по ее словам, появится разделение ВНО и государственной аттестации, необходимой для получения школьного аттестата.

"Зачем гуманитарию математика, если он хочет быть журналистом? Но он заканчивает школу, должен получить аттестат, и соответственно показать тот минимум, который необходим, с оценкой от 1 до 12", – констатировала она.

Клименко также отметила, что программа ВНО 2020 года уже размещена на сайте Центра. И сегодняшние 10-классники могут начинать подготовку к тестированию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году ВНО стартовало 21 мая с тестирования по математике.

Обязательным предметом, как и в предыдущие годы, является украинский язык и литература, а также на выбор: история Украины или математика. Третий же предмет – на свое усмотрение. Всего сдавать можно 4 дисциплины.

Расписание тестирования на ВНО 2019:

21 мая – математика;

23 мая – украинский язык и литература;

27 мая – испанский, немецкий и французский языки;

28 мая – английский язык;

30 мая – физика;

4 июня – история Украины;

6 июня – биология;

11 июня – география;

13 июня – химия.

Результаты будут объявлены с 14 по 25 июня. С 26 июня по 12 июля будет проведена дополнительная сессия (результаты до 18 июля).

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