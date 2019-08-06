Правила приема на бюджет в вузы Украины изменят: что известно

В Министерстве образования и науки в 2020 году планируют изменить условия приема на бюджетную форму обучения. Такое заявление сделали в связи с тем, что почти 13% абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, отказались от обучения.

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на пресс-конференции в Киеве. По ее словам, нет необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места, пише УНИАН.

"В этом году рекомендации к зачислению на бюджет получили 60 354 абитуриенты. Они поступали на базе 11-го класса полного общего среднего образования. Надо тоже помнить, что к этому объему государственного заказа надо добавить еще 8850 мест, которые были предоставлены для обучения в высших военных заведениях", – сказала Гриневич.

По ее словам, как вывод вступительной кампании в 2019 году, можно считать, что в 2020 году Минобразования внесет изменения в условия приема. Министр отметила, что будет целесообразно оставить только пять возможных заявок на бюджет.

В этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могли подать на бюджетную форму обучения 7 заявлений на 4 специальности.

Вступление-2019 Kolobok.ua

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