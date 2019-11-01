Правила поступления в вуз для абитуриентов с оккупированных территорий изменят: что нужно знать

Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступать в вузы Украины без сдачи внешнего независимого оценивания.

Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад. По ее словам, работа относительно доступности образования осуществляется в постоянном сотрудничестве с другими министерствами и местными органами власти.

"Мы имеем много цифр, которые очень важны для понимания того, что именно мы должны делать. Например, цифра 474 – это километры дорог в Донецкой и Луганской областях, которые нам нужно капитально отремонтировать для качественного подвоза детей в школы, или 13 – столько нам еще нужно автобусов. Еще мы имеем цифру 4 тыс 468 – столько детей с оккупированных территорий получают украинское школьное образование дистанционно. И сейчас мы работаем над нашей политикой в отношении оккупированных территорий, сочетая эти данные с постоянной обратной связью", – отметила Новосад.

Также руководительница МОН обратилась к международным организациям и призвала их активнее поддерживать украинское образование для граждан, проживающих на оккупированных территориях.

В МОН задумали изменить правила поступления в вуз для абитуриентов с оккупированных территорий украинский правда.Життя

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобразования назвали новые условия приема в вузы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!