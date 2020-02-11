Появилось видео домогательств "учительницы года" к девятикласснику

В сети опубликовали видеодоказательство интима 35-летней Екатерины Савиновой, учительницы биологии школы №32 в Астрахани (Россия), с девятиклассником.

Напомним, мать одного из школьников рассказала об интимной связи ученика 9-го класса с учительницей. Школьники сняли интим на видео и даже пытались шантажировать педагога, требуя отличных оценок по биологии. Однако учительница не согласилась и видео слили в сеть, рассказали в Telegram-канале "LIFE SHOT" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Появилось видео домогательств "учительницы года" в девятиклассника

"Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтобы в старости было что вспомнить и не стыдно внукам рассказать", – рассказывала Савинова, которая ранее получила звание "Учитель года".

Екатерина Савинова получила звание "Учительница года" Астрахань FM

Отмечается, что после скандала женщина уволилась, а вслед за ней заявление на увольнение написала и директор школы.

Также в сети распространяют переписку якобы учительницы со школьником, где парень признается ей в своих чувствах. Однако установить подлинность переписки пока невозможно.

Переписка учительницы со школьником Telegram канал "КБ"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "учительница года" занялась оральным сексом с учеником и сдалась полиции.

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