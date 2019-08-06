"Повысить Мировой индекс": в Индии планируют обучать счастью

Индийский парламент работает над сертификационным курсом для тех, кто заинтересован начать учебный план "Счастье" в разных частях страны и мира.

Как сообщает NDTV, министр образования Маниш Сисодиа заявил, что правительство надеется сделать Индию номером один в Мировом индексе счастья.

"Мы работаем над сертификационным курсом для тех, кто хочет начать учебную программу "Счастье". Мы ощущаем необходимость в этом, потому что место Индии в Мировом индексе счастья упало со 118-го до 140-го. Мы мечтаем стать номером один в этом списке", – сказал Сисодиа.

Мировой индекс счастья – это международный индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира. Он был предложен New Economics Foundation (NEF) в июле 2006 года. Его главной задачей является отражение реального благосостояния наций.

Конференция по образованию "Счастье" в Дели была организована, чтобы отметить первую годовщину учебного плана.

дети India Daily

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